В Азербайджане построят новые центры развития туризма

В скором времени в Азербайджане появятся новые туристические центры, которые будут привлекать путешественников всего мира самобытной культурой и экологией посещаемых территорий, сообщили в Государственном агентстве по туризму.
В стране активизировались масштабные рекламные и просветительские мероприятия, цель которых – рост потока туристов в регионы Азербайджана: они рассказывают о новых маршрутах, объектах размещения и питания, а также возможностях экотуризма, передает Trend.
"Среди мероприятий - поддержка региональных фестивалей, проведение специальных учебных программ для владельцев сельских гостевых домов и гостиниц, а также регулярный мониторинг объектов размещения и мероприятия по повышению качества обслуживания"
- Государственное агентство по туризму Азербайджана
Это касается не только уже снискавших любовь путешественников традиционных туристических локаций в Хызы, Хачмазе, Губе и Гусарах, но и территорий, освобожденных от армянской оккупации: здесь тоже строятся туристические центры и создается туристическая инфраструктура.
Так, в рамках I Государственной программы "Большое возвращение" новые туристско-рекреационные зоны "Тутгунчай" и "Зюльфугарлы" вскоре заработают на территории Кяльбаджарского района Восточно-Зангезурского экономического района, после чего будут разработаны генеральные планы их развития.
Еще одна разновидность туризма, неизменно привлекающая к себе любителей активного отдыха на природе – водные объекты. Так, в планах агентства - создание туристско-рекреационной зоны у водохранилища Мингячевир и побережья реки Кура, сообщили в ведомстве.