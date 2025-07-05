В Азербайджане построят новые центры развития туризма

Власти Азербайджана приступили к созданию новых туристических центров, задача которых – предоставить путешественникам полны спектр туристических услуг, в том числе в сферах эко- и аграрного туризма.

В скором времени в Азербайджане появятся новые туристические центры, которые будут привлекать путешественников всего мира самобытной культурой и экологией посещаемых территорий, сообщили в Государственном агентстве по туризму.

В стране активизировались масштабные рекламные и просветительские мероприятия, цель которых – рост потока туристов в регионы Азербайджана: они рассказывают о новых маршрутах, объектах размещения и питания, а также возможностях экотуризма, передает Trend.

"Среди мероприятий - поддержка региональных фестивалей, проведение специальных учебных программ для владельцев сельских гостевых домов и гостиниц, а также регулярный мониторинг объектов размещения и мероприятия по повышению качества обслуживания"

- Государственное агентство по туризму Азербайджана

Это касается не только уже снискавших любовь путешественников традиционных туристических локаций в Хызы, Хачмазе, Губе и Гусарах, но и территорий, освобожденных от армянской оккупации: здесь тоже строятся туристические центры и создается туристическая инфраструктура.

Так, в рамках I Государственной программы "Большое возвращение" новые туристско-рекреационные зоны "Тутгунчай" и "Зюльфугарлы" вскоре заработают на территории Кяльбаджарского района Восточно-Зангезурского экономического района, после чего будут разработаны генеральные планы их развития.

Еще одна разновидность туризма, неизменно привлекающая к себе любителей активного отдыха на природе – водные объекты. Так, в планах агентства - создание туристско-рекреационной зоны у водохранилища Мингячевир и побережья реки Кура, сообщили в ведомстве.