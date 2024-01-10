В Армении посчитали количество разговоров Путина и Пашиняна в 2023 году

Глава МИД Армении рассказал, сколько раз в прошлом году премьер страны разговаривал с российским президентом. В частности, он подчеркнул, что они провели 9 телефонных переговоров.

Премьер-министр Армении в 2023 году пообщался с президентом России 11 раз. Об этом сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Выступая 23 января на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, он подчеркнул, что в течение года Никол Пашинян 2 раза встретился с Владимиром Путиным, а также 9 раз поговорил с ним по телефону.

Помимо этого, за год Армения и Россия провели 6 встреч на уровне министров иностранных дел, уточнил глава ведомства.