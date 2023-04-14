В Армении обесточили Степанаванский тоннель

Электроснабжение Степанаванского тоннеля было временно приостановлено в связи с аварией в энергосистеме. Сейчас на месте ведутся восстановительные работы.
В связи с аварией в энергосистеме был обесточен Пушкинский (Степанаванский) тоннель в Лорийской области Армении.
по данным «Дорожного департамента» это временная мера. Сейчас на месте ведутся восстановительные работы, планируется, что подача электроэнергии будет восстановлена к 17:00.
«Будут проведены работы по восстановлению системы электроснабжения»
– сообщает департамент.
В этой связи правоохранители призывают водителей проявлять внимательность при проезде через данный участок и особенно тщательно соблюдать ПДД.