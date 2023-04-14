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В Армении обесточили Степанаванский тоннель

В Армении обесточили Степанаванский тоннель
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Электроснабжение Степанаванского тоннеля было временно приостановлено в связи с аварией в энергосистеме. Сейчас на месте ведутся восстановительные работы.

В связи с аварией в энергосистеме был обесточен Пушкинский (Степанаванский) тоннель в Лорийской области Армении.

по данным «Дорожного департамента» это временная мера. Сейчас на месте ведутся восстановительные работы, планируется, что подача электроэнергии будет восстановлена к 17:00.

«Будут проведены работы по восстановлению системы электроснабжения»

– сообщает департамент.

В этой связи правоохранители призывают водителей проявлять внимательность при проезде через данный участок и особенно тщательно соблюдать ПДД.

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