В Армении начались "акции неповиновения"

На акции протеста в Ереване митингующие начали перекрывать улицы. По данным МВД страны, полиция с утра задержала 88 человек. Участники требуют отставки Никола Пашиняна.

Участники акции протеста в Еревана перекрыли улицы в центре города, они требуют отставки армянского премьера Никола Пашиняна.

Отмечается, что перекрыты ключевой проспект Мясникяна, который связывает центр Еревана с окраинами, а также улица Абовяна. По данным МВД Армении, поймано 88 митингующих.

Напомним, 9 мая на митинге перед зданием правительства Армении архиепископ Баграт Галстанян призвал Пашиняна уйти в отставку. Акции протеста проводились также в субботу и воскресенье.

К митингующим также примкнули и студенты Ереванского государственного университета. Протесты также проходили и в других частях Армении.