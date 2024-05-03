Вестник Кавказа

В Армении начались "акции неповиновения"

В Армении начались "акции неповиновения"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На акции протеста в Ереване митингующие начали перекрывать улицы. По данным МВД страны, полиция с утра задержала 88 человек. Участники требуют отставки Никола Пашиняна.

Участники акции протеста в Еревана перекрыли улицы в центре города, они требуют отставки армянского премьера Никола Пашиняна.

Отмечается, что перекрыты ключевой проспект Мясникяна, который связывает центр Еревана с окраинами, а также улица Абовяна. По данным МВД Армении, поймано 88 митингующих.

Напомним, 9 мая на митинге перед зданием правительства Армении архиепископ Баграт Галстанян призвал Пашиняна уйти в отставку. Акции протеста проводились также в субботу и воскресенье.

К митингующим также примкнули и студенты Ереванского государственного университета. Протесты также проходили и в других частях Армении.

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