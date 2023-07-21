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В Алматы стали взимать плату за проезд по БАКАД

В Алматы стали взимать плату за проезд по БАКАД
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Кольцевая в Алматы стала платной сегодня. Стоимость проезда для легковых автомобилей составляет 240 тенге.

Запущенная месяц назад Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога сегодня официально стала платной.

Проезд обойдется в 200-2500 тенге, стоимость зависит от массы автомобиля. БАКАД будет доступнее водителям на легковых авто - 241 тенге, небольшие автобусы будут платить 414 тенге за поездку, средние - 760, автобусы на более чем 32 пассажира - 1242 тенге. Дороже всего одна поездка по БАКАД обойдется фурам с прицепами - почти 2,5 тыс тенге.

Оплачивать проезд можно как перед поездкой, так и после.

Напомним, кольцевая в Алматы строилась пять лет и была официально открыта 16 июня 2023 года. Ее протяженность 66 км, она разгрузит другие городские магистрали, избавит от заторов на дорогах.

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