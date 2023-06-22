В Алматы через год откроется новый терминал аэропорта

Аэропорт Алматы расширится к следующему лету. Через год будет открыт новый терминал, авиагавань превратится в хаб.
Новый терминал Алматинского аэропорт начнет работать следующим летом. Сегодня авиагавань чрезвычайно загружена.
"Пропускная способность аэропорта – 2 миллиона пассажиров в год. В этом году ожидается свыше 8 миллионов человек. Алматы становится хабом – новый терминал нужен как воздух"
– аким города Ерболат Досаев
Новый терминал в Алматы даст возможность для большего пассажиропотока - до 14 млн человек в год. Он откроет возможности для превращения воздушной гавани в международный транспортный узел.