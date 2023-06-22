В Алматы через год откроется новый терминал аэропорта

Опубликовано: 20:16, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аэропорт Алматы расширится к следующему лету. Через год будет открыт новый терминал, авиагавань превратится в хаб.

Новый терминал Алматинского аэропорт начнет работать следующим летом. Сегодня авиагавань чрезвычайно загружена.

"Пропускная способность аэропорта – 2 миллиона пассажиров в год. В этом году ожидается свыше 8 миллионов человек. Алматы становится хабом – новый терминал нужен как воздух"

– аким города Ерболат Досаев

Новый терминал в Алматы даст возможность для большего пассажиропотока - до 14 млн человек в год. Он откроет возможности для превращения воздушной гавани в международный транспортный узел.