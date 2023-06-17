В Абхазии восстановлено движение поездов после непогоды

Опубликовано: 11:02, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Абхазии снова начали ходить поезда. Железнодорожное движение было приостановлено на несколько дней из-за последствий непогоды - она повредила дорогу.

РУП "Абхазская железная дорога" информирует, что движение поездов в Абхазии возобновилось в субботу.

Железнодорожные пути в Абхазии расчистили и восстановили после урагана, случившегося 14 июня. Проблемы после непогоды возникли на участке железной дороги в Гагрском районе. Сегодня восстановительные работы завершились и поезда снова едут до Сухума согласно расписанию.

Обрушившийся ураган, вероятно со смерчем, прошелся по Гагрскому району в ночь на среду. Произошли подтопления, размывы, разрушения, падения деревьев. Поезда были отменены - не ходили как местные электрички, так и "Ласточки" из Сочи. Сейчас погода в Абхазии нормализовалась.