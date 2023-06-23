В Абхазии ливни затопили район

Ряд сел в Очамчырском районе Абхазии подтопило после продолжительных ливней. Ведется откачка воды.
Первые этажи Тамыша, Лашкиндара, Акуаска, Баслаху, Лабре и Кутоле ушли под воду после сильных ливней, обрушившихся на Очамчырский район в Абхазии. Об этом информирует пресс-служба республики.
Уточняется, что в настоящее время сотрудники экстренного ведомства ведут откачку воды, а также помогают выносить мебель и бытовую технику.
Также в ведомство отмечает, что за паводковой ситуацией в районе ведется оперативное наблюдение.