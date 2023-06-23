В Абхазии ливни затопили район

Опубликовано: 12:35, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ряд сел в Очамчырском районе Абхазии подтопило после продолжительных ливней. Ведется откачка воды.

Первые этажи Тамыша, Лашкиндара, Акуаска, Баслаху, Лабре и Кутоле ушли под воду после сильных ливней, обрушившихся на Очамчырский район в Абхазии. Об этом информирует пресс-служба республики.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники экстренного ведомства ведут откачку воды, а также помогают выносить мебель и бытовую технику.

Также в ведомство отмечает, что за паводковой ситуацией в районе ведется оперативное наблюдение.