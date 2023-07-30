Узбекским туроператорам будут платить за каждого туриста

Опубликовано: 15:16, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Узбекистана решили сделать страну максимально привлекательной для туристов, а для этого материально заинтересовать всех представителей сектора гостеприимства страны: теперь они будут получать госсубсидии за каждого туриста.

В Узбекистане вышло постановление президента страны "О мерах по дальнейшему ускорению реформ и эффективной организации системы государственного управления в сфере туризма", которое затронет практически асе сферы отрасли гостеприимства.

Участники туристической деятельности, а это не только туроператоры, но и авиакомпании, и отели, будут получать госсубсидии за каждого путешественника, и суммы немаленькие.

Так, с 1 января 2024 года за привлечение каждого туриста из зарубежных стран с низким уровнем туристского потока государство будет не только выплачивать стимулирующие выплаты от $20 до $100, но и компенсировать часть расходов на организацию чартерных авиаперелетов в международные аэропорты "Самарканд", "Бухара" и "Ургенч" $20 летом и $50 зимой за каждого зарубежного туриста, если он останется в стране на срок не менее пяти ночей, передает Podrobno.uz.

Также будет компенсирована часть расходов на строительство новых гостиниц, но тут есть ограничения: их высота должна составлять не меньше пяти этажей, а срок сдачи в эксплуатацию – не позднее 31 декабря 2026 года.

При этом гостиницам класса 3 звезды с номерным фондом не менее 60 номеров заплатят 40 млн сумов за каждый номер, а высококлассным гостиницам с категорией 4 и 5 звезд с номерным фондом не менее 120 номеров – 65 млн сумов за каждый номер.

Особенно выгодным станет нововведение для первых гостиниц в тех районах, где таких нет: для них сумма субсидий увеличится еще на 50%.