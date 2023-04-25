Узбекистан за год купит у России 300 тыс тонн нефти

Опубликовано: 15:30, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году в Узбекистан будет поставлено 300 тысяч тонн нефти из России. Республика сотрудничает с Лукойлом, Газпромом, ведутся переговоры с Татнефтью.

В Минэнерго Узбекистана рассказали, что "Газпром нефть" в текущем году поставит в республику 300 тыс т нефти.

"Мы постоянно работаем с нашими российскими партнерами, например, с «Газпром нефтью» достигнута договоренность о поставке в 2023 году в республику 300 тыс тонн нефти",

– заявил сегодня на Иннопроме министр Атхамжон Убайдуллаев.

Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос более чем на 25%, экономические связи продолжают укрепляться. В Узбекистане планируется расширить сеть АЗС "Татнефть", в настоящее время работают три заправки, также сообщил глава Минэнерго.

Сотрудничество России и Узбекистана в энергетическом секторе велико: треть нефтегазовых компаний республики созданы с участием российского капитала, крупнейший инвестор - "Лукойл".