Узбекистан потрясли два землетрясения

Минувшая ночь для жителей Кашкадарьинской области Узбекистана прошла неспокойно: узбекские сейсмологи зарегистрировали здесь сразу два землетрясения, которые прошли с интервалом в минуту, их магнитуда составляла 4,4 и 4,6.

Кашкадарьинскую область Узбекистана минувшей ночью сотрясали подземные толчки – землетрясения с интервалом в одну минуту центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС зафиксировал в в Миришкорском районе.

Первое землетрясение было отмечено в 00:33 – оно имело магнитуду 4,4, его эпицентр залегал на глубине 11 км в 457 км от Ташкента, передает Podrobno.uz.

Второе проявило себя в 00:34, его магнитуда была побольше - 4,6, глубина эпицентра составляла 10 км, а удаление от столицы - 464 км.

В Ташкенте оба землетрясения не ощущались, а вот в Кашкадарье их сила составила 2−3 балла, в Бухарской области - 2 балла. Как ни странно, сила второго подземного толчка в обеих областных центрах ощущалась слабее – сейсмологи оценили их в 2 балла.