Опубликовано: 14:57, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан в 2023 году уже заработал на экспорте черешни почти $39 млн. Продажа черешни за рубеж в этом году выросла на 60%.

С начала года Узбекистан экспортировал на 60% больше черешни, чем за первое полугодие предыдущего года. Это принесло Узбекистану почти $39 млн.

За январь-июнь 2022 года было продано в другие страны 24,4 тыс т черешни. Поставки осуществлялись в 14 стран. В этом году первые шесть месяцев позволили экспортировать 32,8 тыс т черешни, покупателями стали уже 15 стран, информирует Агентство статистики Узбекистана.

За полгода республика получила $38,9 млн на экспорте черешни. Главным покупателем выступает Россия - почти 20 тыс тонн, также ягоду активно закупают соседние республики, Казахстан и Киргизия.

Благоприятная погода в этом году позволила республике также увеличить поставки на мировой рынок абрикосов.