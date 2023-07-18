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Узбекистан нарастил экспорт черешни на 60%

Узбекистан нарастил экспорт черешни на 60%
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Узбекистан в 2023 году уже заработал на экспорте черешни почти $39 млн. Продажа черешни за рубеж в этом году выросла на 60%.

С начала года Узбекистан экспортировал на 60% больше черешни, чем за первое полугодие предыдущего года. Это принесло Узбекистану почти $39 млн.

За январь-июнь 2022 года было продано в другие страны 24,4 тыс т черешни. Поставки осуществлялись в 14 стран. В этом году первые шесть месяцев позволили экспортировать 32,8 тыс т черешни, покупателями стали уже 15 стран, информирует Агентство статистики Узбекистана.

За полгода республика получила $38,9 млн на экспорте черешни. Главным покупателем выступает Россия - почти 20 тыс тонн, также ягоду активно закупают соседние республики, Казахстан и Киргизия.

Благоприятная погода в этом году позволила республике также увеличить поставки на мировой рынок абрикосов.

Абрикосы из Узбекистана и Турции захватывают рынок

Абрикосы из Узбекистана и Турции захватывают рынок

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