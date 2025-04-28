Uzbekistan Airways увеличит число рейсов между Ташкентом и Санкт-Петербургом

Туристы из Северной столицы, желающие посетить Ташкент, получат больше возможностей для путешествий: Uzbekistan Airways увеличивает частоту рейсов.

С 15 июня Uzbekistan Airways будет выполнять больше полетов между Ташкентом и Санкт-Петербургом. Количество рейсов вырастет до восьми в неделю, поведала пресс-служба авиакомпании.

Желающие посетить столицу Узбекистана получат опцию дополнительного полета в воскресенье.

Отметим, что сейчас самолеты авиаперевозчика доставляют пассажиров до Санкт-Петербурга раз в сутки.

Напомним, что летом этого года также почти вдвое вырастет число рейсов до Израиля. Лайнеры свяжут Москву, Сочи и Санкт-Петербург с Тель-Авивом и Эйлатом.