Вестник Кавказа

Uzbekistan Airways увеличит число рейсов между Ташкентом и Санкт-Петербургом

Uzbekistan Airways увеличит число рейсов между Ташкентом и Санкт-Петербургом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы из Северной столицы, желающие посетить Ташкент, получат больше возможностей для путешествий: Uzbekistan Airways увеличивает частоту рейсов.

С 15 июня Uzbekistan Airways будет выполнять больше полетов между Ташкентом и Санкт-Петербургом. Количество рейсов вырастет до восьми в неделю, поведала пресс-служба авиакомпании. 

Желающие посетить столицу Узбекистана получат опцию дополнительного полета в воскресенье. 

Отметим, что сейчас самолеты авиаперевозчика доставляют пассажиров до Санкт-Петербурга раз в сутки.

Напомним, что летом этого года также почти вдвое вырастет число рейсов до Израиля. Лайнеры свяжут Москву, Сочи и Санкт-Петербург с Тель-Авивом и Эйлатом.

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