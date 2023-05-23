Утренние торги Мосбиржи стартовали с падения доллара и роста евро

Сегодня утром на старте торгов Московской валютной биржи доллар потерял часть вчерашнего роста, а вот евро наоборот набирает вес.
Курс доллара сегодня на открытии торгов Мосбиржи снизился до 80,1 рубля – американская валюта по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов потеряла 5,25 копеек и сейчас торгуется за 80,1 рубля.
Европейская валюта, в отличие от американской, идет в рост – она прибавила в весе 4 копейки и продается за 86,73 рубля, передает ТАСС.
А вот курс юаня не изменился: китайская национальная валюта по-прежнему стоит 11,37 рубля.