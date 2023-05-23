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Утренние торги Мосбиржи стартовали с падения доллара и роста евро

Утренние торги Мосбиржи стартовали с падения доллара и роста евро
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром на старте торгов Московской валютной биржи доллар потерял часть вчерашнего роста, а вот евро наоборот набирает вес.

Курс доллара сегодня на открытии торгов Мосбиржи снизился до 80,1 рубля – американская валюта по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов потеряла 5,25 копеек и сейчас торгуется за 80,1 рубля.

Европейская валюта, в отличие от американской, идет в рост – она прибавила в весе 4 копейки и продается за 86,73 рубля, передает ТАСС.

А вот курс юаня не изменился: китайская национальная валюта по-прежнему стоит 11,37 рубля.

Доллар и евро стремительно падают вниз

Доллар и евро стремительно падают вниз

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