Юрлиц в Грузии будут штрафовать за помощь партиям

В Грузии зарегистрировали законопроект, по которому юридическим лицам запрещено финансировать политические партии. Новые ограничения – часть плана борьбы с олигархами в стране.

Бюро грузинского парламента зарегистрировали законопроект, запрещающий юридическим лицам финансировать политические партии. Проект был утвержден в ходе заседания бюро.

Первый замглавы комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили напомнил, что следующий год будет очень активным, избирательным. Обосновывая важность проекта, он отметил, его необходимо рассматривать в ускоренном порядке, так как выполнение рекомендаций Еврокомиссии очень важно для Грузии.

Изменения войдут в закон страны «О политическом объединении граждан». Ответственность будет нести комитет по юридическим вопросам парламента.

Данный законопроект был зарегистрирован правящей партией «Грузинская мечта». В его рамках юрлиц будут штрафовать в двойном размере за помощь политическим партиям. Авторы документа считают, что законопроект – часть плана борьбы с олигархами в рамках выполнения рекомендаций Еврокомиссии.