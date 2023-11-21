Юрлиц в Грузии будут штрафовать за помощь партиям

Бюро грузинского парламента зарегистрировали законопроект, запрещающий юридическим лицам финансировать политические партии. Проект был утвержден в ходе заседания бюро.
Первый замглавы комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили напомнил, что следующий год будет очень активным, избирательным. Обосновывая важность проекта, он отметил, его необходимо рассматривать в ускоренном порядке, так как выполнение рекомендаций Еврокомиссии очень важно для Грузии.
Изменения войдут в закон страны «О политическом объединении граждан». Ответственность будет нести комитет по юридическим вопросам парламента.
Данный законопроект был зарегистрирован правящей партией «Грузинская мечта». В его рамках юрлиц будут штрафовать в двойном размере за помощь политическим партиям. Авторы документа считают, что законопроект – часть плана борьбы с олигархами в рамках выполнения рекомендаций Еврокомиссии.