Вестник Кавказа

Юноша получил срок за смертельное ДТП на Ставрополье

Юноша получил срок за смертельное ДТП на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несовершеннолетний житель Ставрополья ближайшие годы проведет в колонии из-за ДТП, приведшего к смерти человека. Происшествие случилось прошлым летом.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении 17-летнего местного жителя, устроившего ДТП с летальным исходом. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Было установлено, что в августе прошлого года юноша похитил машину у своей мамы и поехал на ней кататься вместе с двумя знакомыми.

"Осужденный не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП, затем в забор домовладения и опору газовой трубы. От полученных травм скончалась 16-летняя пассажирка, вторая пассажирка (15 лет) была доставлена в реанимацию"

– пресс-служба следственного управления

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил молодого человека к 6 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2085 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава Мецамора протаранил дом своим &quot;Майбахом&quot;

Глава Мецамора протаранил дом своим "Майбахом"

Краснодарский край стал лидером России по смертельным ДТП

Краснодарский край стал лидером России по смертельным ДТП

Авария оставила без света жителей четырех районов Дагестана

Авария оставила без света жителей четырех районов Дагестана

Маршрутка на Ставрополье протаранила трактор – госпитализированы водители

Маршрутка на Ставрополье протаранила трактор – госпитализированы водители

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы