Юноша получил срок за смертельное ДТП на Ставрополье

Несовершеннолетний житель Ставрополья ближайшие годы проведет в колонии из-за ДТП, приведшего к смерти человека. Происшествие случилось прошлым летом.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении 17-летнего местного жителя, устроившего ДТП с летальным исходом. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Было установлено, что в августе прошлого года юноша похитил машину у своей мамы и поехал на ней кататься вместе с двумя знакомыми.

"Осужденный не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП, затем в забор домовладения и опору газовой трубы. От полученных травм скончалась 16-летняя пассажирка, вторая пассажирка (15 лет) была доставлена в реанимацию"

– пресс-служба следственного управления

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил молодого человека к 6 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.