Украина заявила о готовности вести прямые переговоры с Россией

Власти Украины готовы к прямым переговорам с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
При этом он выступил за соглашение о прекращении огня, за соблюдением которого могли бы следить международные партнеры.
"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой"
- Владимир Зеленский
Также он передал, что хотел бы видеть на переговорах в Стамбуле президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома допустил возможность своего визита в Турцию, если это потребуется.
Напомним, что в ночь с 10 на 11 мая Владимир Путин объявил о намерении восстановить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле. Турция выразила готовность принять встречу двух стран и ждет согласования условий. Старт диалога намечен на 15 мая.