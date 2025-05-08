Украина заявила о готовности вести прямые переговоры с Россией

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов провести прямые переговоры с Россией. Также он выступил за соглашение о прекращении огня, за которым будут наблюдать партнеры из Европы и США.

Власти Украины готовы к прямым переговорам с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом он выступил за соглашение о прекращении огня, за соблюдением которого могли бы следить международные партнеры.

"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой"

- Владимир Зеленский

Также он передал, что хотел бы видеть на переговорах в Стамбуле президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома допустил возможность своего визита в Турцию, если это потребуется.

Напомним, что в ночь с 10 на 11 мая Владимир Путин объявил о намерении восстановить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле. Турция выразила готовность принять встречу двух стран и ждет согласования условий. Старт диалога намечен на 15 мая.