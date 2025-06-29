Уиткофф предложил отменить санкции против российской энергетики

В администрации США продолжаются споры о санкциях в отношении России. За ослабление ограничительных мер выступает спецпосланник американского лидера.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф выступает за то, чтобы отменить санкции с российской энергетики. Об этом сообщают информированные источники газеты Politico.

По их данным, в администрации Дональда Трампа в настоящее время идут споры по поводу дальнейшего развития торгового взаимодействия с Россией.

За отмену ограничительных мер выступает Стив Уиткофф, глава же МВД Даг Бургум придерживается альтернативной точки зрения. Он выступает за то, чтобы вытеснить Москву и за счет этого увеличить американский экспорт.

Напомним, в мае лидеры США и России провели телефонный разговор, после которого Дональд Трамп заявил, что РФ хочет начать масштабную торговлю с США после разрешения украинского конфликта.