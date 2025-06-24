Вестник Кавказа

Уиткофф провел параллели в перемириях мировых конфликтов

Уиткофф провел параллели в перемириях мировых конфликтов
© Фото: пресс-служба президента РФ
Перемирие, установившееся в конфликте между Ираном и Израилем, может стать хорошим примером для России и Украины, заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Перемирие, действующее между Ираном и Израилем, может послужить хорошим примером для противостояния России и Украины, заявил в интервью американскому телеканалу CNBC спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Я думаю... что это может относиться и к России с Украиной"

- Стивен Уиткофф

Как пояснил дипломат, люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и сами захотят стать частью такого мирного процесса, передает "Интерфакс".

Напомним, как мы писали ранее, Тегеран и Тель-Авив в ночь с 23 на 24 июня договорились о заключении перемирия, сообщил иранский телеканал Press TV. Чуть позже израильский телеканал Kan заявил, что премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху проинформировал Кабмин страны о достижении договоренности о прекращении огня.

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