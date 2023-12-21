Вестник Кавказа

Юг Турции потрясло на 4,2

Юг Турции потрясло на 4,2
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На юге Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,2, очаг располагался на глубине 7 км. Толчки зарегистрированы в районе Самандаг.

В провинции Хатай, расположенной в южной части Турции, произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 4,2, а очаг землетрясения располагался на глубине 7 км.

Стоит добавить, что толчки зарегистрированы в районе Самандаг в 22:38 по местному времени (совпадает с московским).

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