Юг Турции потрясло на 4,2

На юге Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,2, очаг располагался на глубине 7 км. Толчки зарегистрированы в районе Самандаг.
В провинции Хатай, расположенной в южной части Турции, произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 4,2, а очаг землетрясения располагался на глубине 7 км.
Стоит добавить, что толчки зарегистрированы в районе Самандаг в 22:38 по местному времени (совпадает с московским).
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