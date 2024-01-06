Юг Казахстана потрясло землетрясение

Землетрясение произошло на юге Казахстана, магнитуда составила 4,3. Очаг располагался на глубине 15 км, эпицентр – в 516 км к северу от столицы страны.
В южной части Казахстана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Магнитуда подземных толчков составила 4,3, а очаг располагался на глубине 15 км.
По данным ведомства, эпицентр землетрясение находился в 516 км к северу от столицы страны.
Стоит добавить, что новостей о жертвах и разрушениях в результате подземных толчков нет.
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