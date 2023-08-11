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Участникам лагерных сборов в Азербайджане организовали практические занятия

Участникам лагерных сборов в Азербайджане организовали практические занятия
Практические занятия с курсантами-участниками лагерных сборов проводятся в соответствии с планом и программой Военного института. Внимание приковано к совершенствованию боевых навыков.

Азербайджанские курсанты участвуют в лагерном сборе в соответствии с учебным планом и программой Военного института имени Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

В ходе практических занятий участники сборов учились очищать территории от мин и боеприпасов, вели патрульную службу и двигались по азимутам. Им также организовали занятия по защите от оружия массового поражения.

В Минобороны добавили, что внимание уделяется совершенствованию практических и боевых навыков курсантов. Так, помимо других курсов, были проведены учения по заманиванию в засаду уничтожению условного противника.

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