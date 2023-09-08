У общественных туалетов Махачкалы станет чище

Роспотребнадзор потребовал от руководства столицы Дагестана убрать мусор с территории вокруг общественных туалетов. Все мероприятия должны быть проведены до 21 декабря.

Махачкалинскую мэрию призвали избавиться от мусорной свалки возле территории, где стоят общественные туалеты.

Ранее в Роспотребнадзор по региону поступило сообщение о том, что территория вокруг туалетов на Портовском шоссе находится в ужасном состоянии – скопилось большое количество мусора, из-за чего появились крысы.

Факты подтвердились после проверок ведомства. От мэрии потребовали ликвидировать всю грязь на указанной территории до 21 декабря.