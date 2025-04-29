Турпоток из России в Турцию продолжил падать в апреле

Апрельский турпоток из РФ в Турции показал снижение. Россияне совершили в Турцию на 5% меньше визитов, чем в апреле прошлого года.

В апреле 2025 года российских туристов в Турции оказалось на 5,1% меньше, чем в середине весны прошлого года, сообщает АТОР со ссылкой на данным министерства культуры и туризма Турции.

Основными туристами в апреле в Турции стали граждане Германии - 571 тыс человек, турпоток вырос на 31,3%. Второе место за россиянами - 375,8 тыс человек, что на 5,1% меньше, чем в апреле 2024 года. Почти столько же туристов прибыло из Великобритании - 374 тыс, турпоток увеличился на 13,3% за год.

Всего в апреле в Турции побывали 3 900 546 иностранцев, турпоток вырос на 8%.

Почти половина отдохнувших в Турции в апреле россиян выбрала провинцию Анталья, также популярными направлениями были Стамбул и Мугла.

В 2025 году, по итогам января-апреля, поток туристов из России в Турцию держится на уровне ниже прошлогоднего на 9,4%.