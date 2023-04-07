Туристы заблудились на лесном субботнике на Ставрополье

ЧП произошло в ходе традиционного весеннего субботника в Железноводске. Гости города решили внести свою лепту в очищение курорта, однако в процессе потерялись в лесу.
Туристы присоединились к субботнику в Железноводске и потерялись во время него, о курьезном случае рассказал глава города.
По словам Евгения Бакулина, местные жители вместе с отдыхающими приводили в порядок лесную зону.
В какой-то момент выяснилось, что гости курорта пропали. Их нашли только спустя два часа после того, как субботник завершился.
Оказалось, энтузиасты ушли от места сбора на 1,7 км. Там их и нашли - они держали в руках собранные ими ветки.
"Спасибо нашим отдыхающим за такое желание помочь в уборке. Сейчас с ними все хорошо"
— Евгений Бакулин