Вестник Кавказа
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Туристы стали чаще бронировать отели в Красной Поляне в феврале и марте

Туристы стали чаще бронировать отели в Красной Поляне в феврале и марте
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжные курорты Сочи отмечают возросший спрос на отдых в праздничные дни. Туристический поток в этом году вырос на 20%.

Желающих отдохнуть в праздничные дни февраля на Красной Поляне стало больше. Об этом рассказали в пресс-службе курорта. 

"Общее количество бронирований на курорте "Красная Поляна" в феврале выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%"

– пресс-служба "Красной Поляны"

Отмечается, что возросший спрос зависит от погоды, которая установилась на курорте. В этом году зима в горном кластере Сочи снежная, что обеспечивает яркий горнолыжный отдых. 

Уточняется, что повышенный спрос на ранее бронирование был замечен еще с ноября прошлого года, так как позволяет обеспечить отдых по более низкой цене. 
По данным пресс-службы курорта на праздники в феврале и марте загруженность гостиниц Красной Поляны будет выше 80%. 

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