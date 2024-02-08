Туристы стали чаще бронировать отели в Красной Поляне в феврале и марте

Горнолыжные курорты Сочи отмечают возросший спрос на отдых в праздничные дни. Туристический поток в этом году вырос на 20%.

Желающих отдохнуть в праздничные дни февраля на Красной Поляне стало больше. Об этом рассказали в пресс-службе курорта.

"Общее количество бронирований на курорте "Красная Поляна" в феврале выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%"

– пресс-служба "Красной Поляны"

Отмечается, что возросший спрос зависит от погоды, которая установилась на курорте. В этом году зима в горном кластере Сочи снежная, что обеспечивает яркий горнолыжный отдых.

Уточняется, что повышенный спрос на ранее бронирование был замечен еще с ноября прошлого года, так как позволяет обеспечить отдых по более низкой цене.

По данным пресс-службы курорта на праздники в феврале и марте загруженность гостиниц Красной Поляны будет выше 80%.