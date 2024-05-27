Вестник Кавказа

Туристы-дикари выбирали Абхазию чаще Мальдив

IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы, не прибегающие к услугам агентств, в июне наиболее часто отдавали предпочтение отдыху в Абхазии. Число бронирований в отелях Абхазии на июнь превышает прошлогодние показатели в 3 раза.

Российские туристы, предпочитающие путешествовать самостоятельно, наиболее часто предпочитали Абхазию иным направлениям. Об этом говорят данные исследования, проведенного Ostrovok.ru.

«Число бронирований в отелях Абхазии на июнь превышает прошлогодние показатели в 3 раза. При этом доля республики в общем объеме зарубежных бронирований выросла с 7 до 13%. Также в списке приоритетных направлений Турция, Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия и Мальдивы»

– Ostrovok.ru

Абхазия стала лидером списка популярных направлений для отдыха в июне у российских туристов по ряду причин.

  • Во-первых, это близость и доступность: всего несколько часов пути, и вы уже на месте.
  • Во-вторых, относительно невысокие цены на отдых, особенно в сравнении с другими зарубежными курортами.

Наконец, гостеприимство местного населения и возможность познакомиться с удивительной культурой делают Абхазию привлекательным выбором для отпуска.

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