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Туристка насмерть скатилась со склона в Сочи

Туристка насмерть скатилась со склона в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Незапланированное посещение трехтысячника стоило жизни туристке в Сочи.

Стало известно, что группа туристов в Сочи следовала по маршруту, согласованному со спасателями. По пути они решили отклониться от намеченного плана и подняться на вершину-трехтысячник. Во время восхождения девушка присела отдохнуть, но рюкзак перевесил, и она кубарем скатилась со склона.

Участники восхождения безуспешно пытались оказать ей первую помощь: к моменту прибытия спасателей девушка скончалась.

По факту проводится расследование устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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