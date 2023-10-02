Туристка насмерть скатилась со склона в Сочи

Незапланированное посещение трехтысячника стоило жизни туристке в Сочи.
Стало известно, что группа туристов в Сочи следовала по маршруту, согласованному со спасателями. По пути они решили отклониться от намеченного плана и подняться на вершину-трехтысячник. Во время восхождения девушка присела отдохнуть, но рюкзак перевесил, и она кубарем скатилась со склона.
Участники восхождения безуспешно пытались оказать ей первую помощь: к моменту прибытия спасателей девушка скончалась.
По факту проводится расследование устанавливаются все обстоятельства трагедии.