Туристический комплекс в Северной Осетии построит "Город Нартов"

В Северной Осетии начинается создание крупного туристического комплекса. Инвестиции составят почти 2 млрд рублей, в селе Кобан вырастут три гостиницы с современной инфраструктурой.

Туристический кластер в Северной Осетии построит "Город Нартов". Гостей ждут экоферма, бассейн, каток, рестораны, набережная и красивые виды.

Туркластер в Северной Осетии

Туристический комплекс в живописном селе будет включать четыре крупных отеля с общим номерным фондом 270. Также на территории расположится бассейн, рестораны, кинотеатр, летний амфитеатр. Кроме того для гостей будет работать каток. Гости смогут посещать экоферму и совершать покупки в магазинах на территории туркластер.

Проект подразумевает создание инфраструктуры: будут отремонтированы дороги, построен автомобильный мост через Гизельдон, вдоль горной реки появится красивая набережная.

Где появится?

Туркластер появится в селе Кобан Пригородного района Северной Осетии. Село расположено в Кобанском ущелье на берегу реки Гизельдон и знаменито как место уникальных археологических находок периода бронзового и железного веков. Неподалеку от села находится водопад.

Сроки реализации

В настоящее время проект находится на начальной стадии. Принимать туристов объект сможет через несколько лет, а окончательно будет завершен не раньше 2032 года. Проект оценивается в 1,9 млрд рублей.

"Сейчас инвесторы продолжают работать над проектно-сметной документацией, параллельно занимаясь инженерными сетями. Проект будет реализован в несколько этапов, полностью завершить все планируют к 2032 году"

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Кто инвестор

Крупный туристические проект реализует в регионе ООО "Город Нартов", экс-совладелец ФК "Алания". ООО принадлежит Таймуразу Дзуцеву.

В создание туристического комплекса будут вложены в том числе кредитные средства. Туристический объект позволит создать в республике свыше 350 рабочих мест.