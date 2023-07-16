Туристам в Абхазии пообещали тихий понедельник

Опубликовано: 18:57, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии наступило время для спокойного отдыха – природные катаклизмы завершились, реки вернулись в берега, море успокоилось. Завтра ожидается безветренная погода почти без осадков.

Абхазские метеорологи анонсировали наступление тихой погоды на побережье Черного моря в понедельник 17 июля. В то время как соседнюю Кубань продолжают заливать дожди с градом и грозами, в Абхазии установился антициклон.

Жителей Абхазии и туристов завтра ждет лишь переменная облачность с возможностью небольших осадков и ветром не более 25 км/ч.

Ночью воздух охладится до 12-17 градусов, а днем прогреется до 21-26 градусов тепла. На абхазском побережье Черного моря температура воды останется на уровне +24 градуса, а волны не превысят 2 балла.

Также, добавили абхазские метеорологи, давление будет держаться около 762 мм рт ст при влажности воздуха до 80%.