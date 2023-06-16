Турецкую провинцию Ван протрясло на 4,1 

Опубликовано: 13:37, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в провинции Ван на юго-востоке Турции. Данных о жертвах и разрушениях нет.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий проинформировало о том, что в провинции Ван на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.

«Подземные толчки зарегистрированы в 12.54 по местному времени (совпадает с мск) в районе Тушба»

– Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий

Уточняется, что очаг подземных толчков находился на глубине 7,01 км. Информации о пострадавших нет.