Вестник Кавказа

Турция заявила о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной

Турция заявила о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Турции заявили, что Россия готова к третьему раунду переговоров по Украине. В ведомстве добавили, что контакты продолжаются.

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан сообщил о готовности российской стороны к третьему раунду переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Глава дипломатии Турецкой Республики подчеркнул, что в настоящее время Анкара ожидает ответа от Киева. Министр иностранных дел добавил, что контакты продолжаются.

Напомним, первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. Вторая встреча московской и киевской делегаций прошла там же 2 июня.

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