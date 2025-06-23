Турция заявила о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной

В МИД Турции заявили, что Россия готова к третьему раунду переговоров по Украине. В ведомстве добавили, что контакты продолжаются.

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан сообщил о готовности российской стороны к третьему раунду переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Глава дипломатии Турецкой Республики подчеркнул, что в настоящее время Анкара ожидает ответа от Киева. Министр иностранных дел добавил, что контакты продолжаются.

Напомним, первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. Вторая встреча московской и киевской делегаций прошла там же 2 июня.