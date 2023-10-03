Турция в сентябре недосчиталась россиян

Опубликовано: 15:37, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Меньше, чем год назад россиян посетило Анталью в сентябре 2023 года. Турпоток из России в Турцию был недостаточно высоким в начале года, в стране ожидали лучших показателей осенью.

С начала года в турецкой Анталье отдохнуло почти 3 млн туристов из России, однако сентябрьский турпоток оказался низким.

Россияне за январь-сентябрь стали главными туристами в Анталье - 2,89 млн человек из 12,3 млн иностранных туристов в турецком регионе оказались граждане РФ.

При этом в сентябре поток отдыхающих из России снизился - минус 6,1% к данным прошлого года и почти минус 3% относительно августа. Анталью в сентябре выбрали менее 511 тыс россиян.

Осенью российские путешественники переключились на другие направления, в топе ОАЭ, Таиланд, Египет.