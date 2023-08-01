Турция снижает импорт из России

Опубликовано: 11:15, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С начала года импорт товаров из России в Турцию сократился почти на 11%, при это показатели за июнь на 40% ниже прошлогодних. Главным поставщиком Турции стал Китай.

Российский импорт в Турцию с января по июнь 2023 года упал почти на 11% по сравнению с данными прошлого года.

Согласно данным Турецкого института статистики, за шесть месяцев импорт из России составил $27,4 млрд. Второе место за китайским импортом - $22,2 млрд, третьей стала Германия - $13,4 млрд.

Июньская статистика отличается от средней за полугодие: в июне российские поставили упали более чем на 40% по отношению к первому летнему месяцу 2022 года и составили $2,91 млрд; в июне Китай стал главным турецким поставщиком - $3,7 млрд. При этом Турция по итогам июня на 17,5% уменьшила ввоз импортной продукции.