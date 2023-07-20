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Турция надеется на воскрешение зерновой сделки

Турция надеется на воскрешение зерновой сделки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции заявили о том, что по-прежнему рассчитывают на восстановление зерновой сделки. Президент России заявил, что МОсква вернется к соблюдению Черноморского соглашения при условии, что требования российской стороны будут выполнены.

В Минобороны Турции заявили о том, что Анкара рассчитывает на восстановление Черноморского соглашения.

В ведомстве отметили, что турецкая сторона поддерживает контакты со странами-участницами зерновой сделки.

Напомним, что накануне глава президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва может вернуть в зерновую сделку в  том случае если поставки отечественного зерна и удобрений будут выведены из-под ограничений. Также должны быть решены проблемные ситуации в части страхования судов из РФ и экспортных поставок.

Россия вернется в зерновую сделку, если…

Россия вернется в зерновую сделку, если…

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