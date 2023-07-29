Турция может отказаться от "все включено"

Опубликовано: 13:28, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отели в Турции могут уйти работы в формате "все включено". Отказ от такой системы позволить снизить цены на туры, вдохнуть жизнь в мелкий курортный бизнес, эффективнее распределять ресурсы и не выбрасывать несъеденные туристами продукты.

Знаменитая система "все включено" в Турции, завоевавшая любовь гостей со всего света, может претерпеть серьезные изменения или даже уйти в прошлое.

Отказаться от формата "все включено" на курортах страны ради местного бизнеса призвал ранее председатель Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен. По его словам, гости отелей зачастую не выходят за пределы комплекса, что негативно сказывается на мелких предпринимателях курортных городов.

Система "все включено" в Турции, скорее всего будет пересмотрена, в том числе для того, чтобы снизить стоимость отдыха, но полного отказа от нее не произойдет, считает советник мэра Антальи по туризму, экс-глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

"Когда в all-inclusive включено много опций, то турист может сказать, что он не пользуется такой-то опцией, она ему не нужна. В этой ситуации цены на отдых высокие, а турист не желает платить за услуги, которые он не использует. На мой взгляд, будут вноситься изменения в систему: появится какой-то "базовый вариант", к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему, они будут оплачиваться отдельно"

– Осман Айык

Он пояснил, что и сегодня в турецких отелях можно найти предложения с различными категориями питания, но большинство отдыхающих предпочитают "все включено".

В Кемере видят здравое зерно в возможности ухода от привычного формата. В том числе и потому, что отели выбрасывают огромное количество еды: туристы хотят изобилия, но зачастую не съедают всего, что положили на тарелку. При этом цены на продукты питания растут, а в мире существует проблема кризиса продовольствия, заметил глава представительства Ассоциации туроператоров Турции в Кемере Мехмет Акбаба, передает РИА Новости.