Турция говорит с Арменией с позиций Азербайджана - СМИ

Турция ведет диалог с Арменией, полностью координируя свои шаги с Азербайджаном – это в полной мере показала встреча в Стамбуле президента Туреции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Турция ведет диалог с Арменией, взвешивая каждый свой стратегический шаг в полной координации с Азербайджаном, пишет турецкая газета STAR, комментируя недавнюю встречу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и армянского премьер-министра Никола Пашиняна, которая прошла в Стамбуле.

"Стамбульские переговоры на высшем уровне стали новым толчком для мирных усилий по Южному Кавказу, где Армения пытается сблизиться с Турцией на фоне процессов вокруг Ирана"

- STAR

Издание отмечает, что победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне 2020 года полностью изменила баланс сил на Южном Кавказе, усилив и позиции Турции, а вот Армении пришлось искать пути выхода из экономической изоляции, что подтолкнуло Ереван к диалогу с Анкарой, - отмечает издание, передает АЗЕРТАДЖ.

Армения сейчас просто вынуждена строить совершенно новые, нормальные отношения с соседями – это уже вопрос не выбора, а ее нового геостратегического курса, - подчеркивает газета, отмечая: сближение Анкары и Иревана – это и залог открытия Зангезурского коридора.

Напомним, ранее мы писали о том, что Реджеп Тайип Эрдоган заявил о постепенной нормализации отношений Турции и Армении, отметив, что страны только выиграют от достижения мира и нормализации. Глава государства отметил, что сегодня Анкара проходит через постепенный процесс нормализации отношений с Ереваном.