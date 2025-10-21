Вестник Кавказа

Турция готова к миротворчеству в Газе

© Фото: Фото: Anadolu
В оборонном ведомстве Турции заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии в секторе Газа. Страна продолжает контакты с другими участниками нормализации.

В Минобороны Турции заявили о готовности выполнить задачи по мирному урегулированию в секторе Газа в составе международного контингента, рассказал глава пресс-службы оборонного ведомства страны Зеки Актюрк. 

"Вооруженные силы Турции, опираясь на опыт, накопленный в ходе предыдущих миротворческих миссий, готовы выполнить любую возложенную на них задачу по установлению и поддержанию мира в рамках международного права"

– Минобороны Турции 

Актюрк сообщил, что Анкара продолжает контакты с другими участниками мирного процесса по Газе. 

Ранее в Газу были направлены добровольцы из Турции, которые приступили к разбору завалов и очистке коммуникаций палестинского анклава. 

Напомним, что в середине октября США начали планирование операции международного контингента по урегулированию в Газе. Вашингтон может привлечь к участию военных из Азербайджана, Индонезии, ОАЭ, Египта и Катара.

