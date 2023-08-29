Туман опустится на Москву в ночь на среду

Опасный туман в Москве и Подмосковье обещают синоптики. Туман опустится сегодня вечером и рассеется после 9 утра среды.
Предстоящая ночь и утро среды в столичном регионе будут туманными, об опасной погоде предупреждают метеорологи.
«Местами ожидается туман. Период предупреждения с 21:00 29 августа до 9:00 30 августа»
– Гидрометцентр
Туман прогнозируется как в Москве, так и по области. Такая погода может сказаться на ситуации с транспортом.
Вслед за туманом в Москву на несколько дней придет потепление, погода порадует июльским теплом.