Туман опустится на Москву в ночь на среду

Опубликовано: 15:23, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опасный туман в Москве и Подмосковье обещают синоптики. Туман опустится сегодня вечером и рассеется после 9 утра среды.

Предстоящая ночь и утро среды в столичном регионе будут туманными, об опасной погоде предупреждают метеорологи.

«Местами ожидается туман. Период предупреждения с 21:00 29 августа до 9:00 30 августа»

– Гидрометцентр

Туман прогнозируется как в Москве, так и по области. Такая погода может сказаться на ситуации с транспортом.

Вслед за туманом в Москву на несколько дней придет потепление, погода порадует июльским теплом.