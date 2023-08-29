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Туман опустится на Москву в ночь на среду

Туман опустится на Москву в ночь на среду
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Опасный туман в Москве и Подмосковье обещают синоптики. Туман опустится сегодня вечером и рассеется после 9 утра среды.

Предстоящая ночь и утро среды в столичном регионе будут туманными, об опасной погоде предупреждают метеорологи.

«Местами ожидается туман. Период предупреждения с 21:00 29 августа до 9:00 30 августа»

– Гидрометцентр

Туман прогнозируется как в Москве, так и по области. Такая погода может сказаться на ситуации с транспортом.

Вслед за туманом в Москву на несколько дней придет потепление, погода порадует июльским теплом.

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