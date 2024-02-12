Трое рабочих погибли под упавшим навесом в Узбекистане

Трагедия в Узбекистане: трое рабочих стали жертвами падения кровли. Известно, что таже от несчастного случая пострадали 29 человек.
Три человека стали жертвами несчастного случая на производстве в Узбекистане, где на рабочих упал навес.
Стало известно, что трагедия произошла на фабрике, где работали сотрудники из Индии. По факту возбуждено уголовное дело.
«В связи с инцидентом, произошедшим в городе Алмалык, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда»
- пресс-служба Генпрокуратуры республики.
Также сообщается, что травмы получили 29 человек. Они госпитализированы. По факту проводится следствие, устанавливается круг лиц, причастных к ЧП.