Вестник Кавказа

Трое рабочих погибли под упавшим навесом в Узбекистане

Трое рабочих погибли под упавшим навесом в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагедия в Узбекистане: трое рабочих стали жертвами падения кровли. Известно, что таже от несчастного случая пострадали 29 человек.

Три человека стали жертвами несчастного случая на производстве в Узбекистане, где на рабочих упал навес.

Стало известно, что трагедия произошла на фабрике, где работали сотрудники из Индии. По факту возбуждено уголовное дело.

«В связи с инцидентом, произошедшим в городе Алмалык, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда»

- пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Также сообщается, что травмы получили 29 человек. Они госпитализированы. По факту проводится следствие, устанавливается круг лиц, причастных к ЧП.

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