Триумф иранского спорта - 10 медалей в играх исламской солидарности

Сборная Ирана принесла своей стране пять золотых, три серебряных и две бронзовых награды только за один день соревнований в саудовском Эр-Рияде в дисциплинах ушу и тхэквондо.

Иранские спортсмены сегодня, в девятый день VI Игр исламской солидарности в саудовском Эр-Рияде, с впечатляющим результатом завершили день соревнований, завоевав 10 ярких медалей.

"Караван послов могущества" - иранская делегация - только за один день пополнила свою копилку пятью золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами, которые были завоеваны в двух дисциплинах: ушу и тхэквондо, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Первое золото команде принесли девушки-ушуистки Сара Шафии, получившая золотую медаль первенства в весовой категории до 56 кг, и Сухейла Мансуриан получившая золотую медаль в весовой категории до 60 кг. ее примеру последовали мужчины-ушуисты, завоевавшие для команды еще два золота и одно серебро.

Специалист в тхэквондо Али-Асгар Али Морадиан стал сильнейшим в в весовой категории до 60 кг – его победа принесла Ирану пятую золотую медаль.

Напомним, шестые по счету Игры исламской солидарности проходят в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, с 7 по 21 ноября: спортсмены соревнуются в 21 спортивной дисциплине, включая два вида паралимпийского спорта - пауэрлифтинг и легкую атлетику.