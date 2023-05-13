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Три человека пострадали в Израиле после обстрела из Газы

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Израильтянин и двое палестинцев пострадали в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа.

Три человека пострадали в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа, сообщила в субботу армейская пресс-служба.

"Во время последнего залпа ракет, нацеленного на невинных израильских мирных жителей в районе, прилегающем к сектору Газа, одна из ракет взорвалась на открытой местности в районе рядом с мошавом Шокеда"

– армейская пресс-служба.

Уточняется, что двое из пострадавших оказались жителями палестинского анклава, работавшими в Израиле. Пострадавшие госпитализированы.

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