Три человека пострадали в Израиле после обстрела из Газы

Израильтянин и двое палестинцев пострадали в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа.
Три человека пострадали в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
"Во время последнего залпа ракет, нацеленного на невинных израильских мирных жителей в районе, прилегающем к сектору Газа, одна из ракет взорвалась на открытой местности в районе рядом с мошавом Шокеда"
– армейская пресс-служба.
Уточняется, что двое из пострадавших оказались жителями палестинского анклава, работавшими в Израиле. Пострадавшие госпитализированы.