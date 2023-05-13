Три человека пострадали в Израиле после обстрела из Газы

Опубликовано: 17:40, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израильтянин и двое палестинцев пострадали в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа.

Три человека пострадали в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа, сообщила в субботу армейская пресс-служба.

"Во время последнего залпа ракет, нацеленного на невинных израильских мирных жителей в районе, прилегающем к сектору Газа, одна из ракет взорвалась на открытой местности в районе рядом с мошавом Шокеда"

– армейская пресс-служба.

Уточняется, что двое из пострадавших оказались жителями палестинского анклава, работавшими в Израиле. Пострадавшие госпитализированы.