Вестник Кавказа

Трехчасовое совещание по Газе провели власти Израиля

ЦАХАЛ
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Премьер Израиля провел совещание, посвященное вопросам безопасности. На нем рассматривались дальнейшие варианты действия израильской армии в секторе Газа.

В Израиле обсудили дальнейшие действия армии в секторе Газа. Об этом сказано в сообщении, распространенном канцелярий главы правительства еврейского государства.

Данный вопрос обсуждался в ходе совещания в узком составе, которое провел премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Встреча, длившаяся почти три часа, была посвящена вопросам безопасности. 

"В ходе обсуждения начальник Генштаба [армии Израиля Эяль Замир] представил варианты дальнейших действий в секторе Газа. Армия обороны Израиля полностью готова к реализации любого решения, которое примет военно-политический кабинет"

– канцелярии премьера

Накануне сообщалось, что руководство Израиля рассматривает возможность военного решения проблемы с заложниками. В еврейском государстве считают, что представители радикальной группировки ХАМАС не хотят заключать сделку.

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