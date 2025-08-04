Трехчасовое совещание по Газе провели власти Израиля

В Израиле обсудили дальнейшие действия армии в секторе Газа. Об этом сказано в сообщении, распространенном канцелярий главы правительства еврейского государства.
Данный вопрос обсуждался в ходе совещания в узком составе, которое провел премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Встреча, длившаяся почти три часа, была посвящена вопросам безопасности.
"В ходе обсуждения начальник Генштаба [армии Израиля Эяль Замир] представил варианты дальнейших действий в секторе Газа. Армия обороны Израиля полностью готова к реализации любого решения, которое примет военно-политический кабинет"
– канцелярии премьера
Накануне сообщалось, что руководство Израиля рассматривает возможность военного решения проблемы с заложниками. В еврейском государстве считают, что представители радикальной группировки ХАМАС не хотят заключать сделку.