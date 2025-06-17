Трамп взял двухнедельную паузу на обдумывание атаки на Иран

Глава Белого дома рассчитывает за две недели принять решение о целесообразности нападения на Иран. По мнению Трампа, возможности для дипломатических контактов с Тегераном пока до конца не исчерпаны.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ближайшие две недели определится с тем, стоит ли наносить удар по Ирану. Об этом поведала 19 июня пресс-секретарь Белого дома.

Кэролайн Ливитт подчеркнула, что американский лидер по-прежнему считает, что еще существуют возможности для дипломатического взаимодействия с ИРИ по ядерному вопросу.

"В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могу состояться в ближайшем будущем или не состояться, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель"

– Кэролайн Ливитт

Напомним, ранее ряд источников сообщил, что Трамп перед нападением на Иран хочет быть уверен в том, что вмешательство американских военных в конфликт Исламской Республики с Израилем не спровоцирует затяжную войну и положит конец ядерной программе ИРИ.