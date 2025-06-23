Вестник Кавказа

Трамп усомнился в восстановлении Ираном ядерных объектов

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп заявил, что Иран не сможет восстановить свои ядерные объекты. По его словам, ядерный потенциал Тегерана исчерпан.

Американский президент Дональд Трамп усомнился в возможностях Ирана восстановить свою ядерную инфраструктуру.

По словам руководителя государства, ядерные объекты Исламской Республики уничтожены настолько, что страна не сможет их восстановить.

"Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты"

- Дональд Трамп

Кроме того, американский лидер заявил, что ядерный потенциал Ирана исчерпан.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что удары по Ирану разрушили его ядерную инфраструктуру. По его словам, Тегеран был близок к созданию ядерного оружия.

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