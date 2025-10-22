Трамп решил усилить давление на Израиль – СМИ

Глава Белого дома недоволен попытками Израиля найти способ выйти из сделки по Газе. В связи с этим он принял решение усилить давление на израильские власти.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усилит давление на правительство Израиля, чтобы еврейское государство оставалось приверженным заключенному ранее соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишут информированные источники.

По данным британской газеты Financial Times, в США понимают, что не могут оставить выполнение мирного плана, представленного американским президентом, на Израиль. Трамп также дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что недоволен атаками на сектор Газа и прекращением гуманитарной помощи.

Кроме того, источники отмечают, что Трампу не понравились попытки Израиля найти способ выйти из сделки.

Напомним, 9 октября президент США объявил, что Израиль и радикальное движение ХАМАС договорились об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Соглашение о прекращении огня в анклаве вступило в силу на следующей день. Еще через несколько дней после этого Трамп сообщил о начале второй фазы мирного плана, которая, в частности, предполагает разоружение ХАМАС.