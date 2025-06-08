Трамп рассказал Нетаньяху о ходе переговоров с Ираном

Президент США Трамп и израильский премьер Нетаньяху переговорили по телефону. В ходе беседы глава Белого дома рассказал о прогрессе в переговорах с Ираном по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и рассказал, что Вашингтон сделал Тегерану взвешенное предложение по ядерной программе и ожидает от иранской стороны ответа в скором времени. Подробности беседы сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

"Президент Трамп сообщил, что Соединенные Штаты передали Ирану взвешенное и обоснованное предложение и ожидают официальный ответ в ближайшие дни"

- канцелярия премьер-министра Израиля

Американский лидер также передал собеседнику о своем намерении провести еще один раунд переговоров с Ираном в конце текущей недели.

Напомним, что пятая встреча делегаций Вашингтона и Тегерана прошла 23 мая в Риме. Сегодня МИД Ирана сообщил, что шестой раунд переговоров состоится 15 июня в Маскате.

Ранее Дональд Трамп объявил, что переговоры с Ираном пройдут 12 мая, в этот четверг.