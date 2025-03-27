Вестник Кавказа

Трамп рассчитывает на скорейшее подписание соглашения о мире между Баку и Ереваном

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Глава Белого дома заинтересован в скором подписании договора о мире между Баку и Ереваном. Он полагает, что это пойдет на пользу всему региону.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на скорейшее заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил наэнергетическом форуме в Баку старший советник Госбюро энергоресурсов Госдепа США.

В ходе своего выступления Эрик Джейкобс указал на то, что с подписанием документа для Южного Кавказа откроется "новая эра безопасности и процветания".

Напомним, в начале прошлого месяца представители двух республик Южного Кавказа завершили работу по согласованию текста мирного договора. Как отмечается, стороны договорились по двум пунктам, которые ранее оставались несогласованными.

На днях спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно заявила, что мир между Баку и Ереваном принесет стабильность на Южный Кавказ.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
755 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пошлины Трампа: на сколько подорожают iPhone?

Пошлины Трампа: на сколько подорожают iPhone?

СМИ сообщили о скором новом разговоре Путина и Трампа

СМИ сообщили о скором новом разговоре Путина и Трампа

Что будут обсуждать Трамп и Нетаньяху?

Что будут обсуждать Трамп и Нетаньяху?

Новые пошлины Трампа привели к потере миллиардерами за сутки $208 млрд

Новые пошлины Трампа привели к потере миллиардерами за сутки $208 млрд

Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к соглашению по Украине

Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к соглашению по Украине

Иран хотел бы наладить диалог с США – Трамп

Иран хотел бы наладить диалог с США – Трамп

Нетаньяху готовится к поездке в США

Нетаньяху готовится к поездке в США

Сколько можно быть президентом США и сколько хочет Дональд Трамп?

Сколько можно быть президентом США и сколько хочет Дональд Трамп?

Грузия готова восстановить отношения с США – Каладзе

Грузия готова восстановить отношения с США – Каладзе

Пошлины США оценили в Госдуме

Пошлины США оценили в Госдуме

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы