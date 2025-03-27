Трамп рассчитывает на скорейшее подписание соглашения о мире между Баку и Ереваном

Глава Белого дома заинтересован в скором подписании договора о мире между Баку и Ереваном. Он полагает, что это пойдет на пользу всему региону.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на скорейшее заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил наэнергетическом форуме в Баку старший советник Госбюро энергоресурсов Госдепа США.

В ходе своего выступления Эрик Джейкобс указал на то, что с подписанием документа для Южного Кавказа откроется "новая эра безопасности и процветания".

Напомним, в начале прошлого месяца представители двух республик Южного Кавказа завершили работу по согласованию текста мирного договора. Как отмечается, стороны договорились по двум пунктам, которые ранее оставались несогласованными.

На днях спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно заявила, что мир между Баку и Ереваном принесет стабильность на Южный Кавказ.