Трамп призвал к урегулированию ситуации в Газе

Американский президент Дональд Трамп призвал к урегулированию конфликта в секторе Газа. Он заявил о необходимости заключения соглашения и освобождения заложников.

Президент США Дональд Трамп призвал к урегулированию ситуации в секторе Газа и возвращению заложников, заявил он в своих официальных социальных сетях.

"Нужно соглашение по Газе, нужно вернуть заложников!!!"

– Дональд Трамп

Ранее глава Белого дома отмечал, что в вопросе урегулирования конфликта в Газе удалось достичь определенного прогресса. Он также считает, удары США по ядерным объектам Ирана поспособствуют освобождению заложников, удерживаемых в анклаве.