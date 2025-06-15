Трамп призвал Иран немедленно начать переговоры с Израилем

Президент США выступает за немедленные переговоры между Израилем и Ираном. Он подчеркнул, что эта война болезненна для обеих стран.

Ирану следует немедленно вступить в переговоры с Израилем. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, общаясь 16 июня с премьер-министром Канады Майком Карни.

Их встреча прошла в преддверии саммита "Большой семерки" (G7).

Американский лидер также акцентировал внимание на том, что Исламская Республика не побеждает в нынешней войне.

"Это болезненно для обеих сторон. Я бы сказал, Иран не побеждает в этой войне. Они должны начать переговоры и сделать это немедленно"

– глава Белого дома

Напомним, в конце прошлой недели ВВС Израиля атаковали военные и ядерные цели Ирана. В еврейском государстве объяснили, что не могут позволить Исламской Республике заполучить ядерное оружие.